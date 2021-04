Revue de presse : le vaccin Johnson & Johnson mis sur pause

En Une de la presse, la bataille des terrasses et dans le frigo le vaccin Johnson & Johnson !

Des assouplissements sont bien prévus mais il concernerait les commerces, les métiers de contacts et les voyages.

" La bataille des terrasses " c’est le titre du Soir et c’est le grand point d’interrogation de ce mercredi.

Bon, et quelle date alors ? Pour la fête des mères, propose le Laatste Nieuws comme il y a eu les coiffeurs à la saint Valentin.

Il fonctionne donc sur base d’un adénovirus inactivé. L’immunologue Michel Goldman explique cela et on comprend donc, entre les lignes que la trajectoire de ce vaccin pourrait être grosso modo la même que celle d’AstraZeneca.

La Belgique avait déjà prévu une livraison de 100.000 doses, pour ce mois d’avril. Le vaccin de Johnson & Johnson fonctionne comme celui d’AstraZeneca. C’est d’ailleurs aussi le cas du vaccin russe Spoutnik et du chinois CanSino.

Et cela s’est produit entre 6 et 13 jours après l’administration du vaccin. C’est un coup dur, estime le Standaard. 55 millions de doses de ce vaccin sont attendues en Europe.

Sur près de 7 millions de personnes vaccinées, 6 femmes entre 18 et 48 ans ont développé ces caillots au cerveau.

En cause, une fois de plus des caillots sanguins.

Par précaution, l’entreprise appuie sur pause, dit le Standaard Johnson et Johnson reporte le déploiement de son vaccin en Europe, après que les Etats Unis aient annoncé qu’ils suspendaient temporairement son utilisation.

La presse jette aussi un coup d’œil sur la situation de l’immobilier avec une région en particulier : l’Ardenne.

L’Ardenne où il y a toujours plus de propriétaires flamands, constate l’Echo en Une. Les Flamands qui se ruent sur les secondes résidences.

Ce n’est pas la première vague du genre, mais la dernière fois, c’était il y a 25 ans, explique l’Echo.

L’effet direct c’est que dans la zone concernée, les prix augmentent. Le trio de tête des communes les plus prisées par ces acheteurs ? Rendeux, La Roche et Vresse sur Semois.

Et puis, si vous voulez vraiment savoir pourquoi les Flamands achètent au Sud, le Standaard avoue tout en Une ce matin. Là, les gens sont plus amicaux " En alles is "à l’aise" ". Le titre, tout trouvé de l’article du Standaard ? "L’offensive flamande des Ardennes".