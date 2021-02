Revue de presse : le temps du déconfinement semble arrivé

Cette fois, plus encore que toutes les autres fois, l’envie de déconfiner est à la Une.

Avec les libéraux qui montent au créneau, la semaine politique va être longue et tendue, écrit l’Avenir. N’empêche c’est vrai, le grand monde qui a pris d’assaut les parcs et les rues, c’est impressionnant à voir. Le beau temps, ça veut dire, on sort, tous ensemble, prendre l’air.

Et à la Une de l’Avenir, il y a cette déclaration qui douche largement les espoirs :

Le quotidien l’affirme, le temps du déconfinement semble arrivé, mais cela reste à voir. Les chiffres et les statistiques recommandent toujours la prudence.

Pression maximale pour entamer le déconfinement et pour le démontrer le quotidien fait la liste :

Les organisations de jeunesse demandent, pas le déconfinement complet, non. Mais ils demandent un peu de souplesse, un peu d’activité parascolaire, en plus, former des groupes, un peu plus nombreux qu’à 4.

Et justement, eux aussi réclament le respect de leurs droits.

En cause, les nombreux arrêtés ministériels auraient été pris sans base légale, sans base constitutionnelle. La Ligue qui estime qu’il est temps que le parlement reprenne son rôle.

Un constat aussi en Une de la presse et qui peut étonner : malgré le confinement, il y a de plus en plus de voitures de société.

Même en lockdown, le nombre de voiture de société est à la hausse c’est le Titre en Une du Standaard.

C’est un quart de plus qu’il y a 5 ans et même malgré le Covid, et surtout, malgré le télétravail, ce chiffre a continué à grimper.

Ce qui fait dire au Standaard que la voiture est un moyen de transport, mais c’est surtout un élément de rémunération. Il y a longtemps que le lien entre le travail et la nécessité d’avoir un véhicule, il y a longtemps que ce lien s’est estompé. Sur 690. 000 voitures de fonction, 480. 000 sont des voitures salaires sans lien avec l’usage professionnel du véhicule.

Le hic, en tous les cas, ce que le Standaard souligne comme un problème, c’est que ces voitures de fonction parcourent en moyenne deux fois plus de kilomètre que les autres.

En fait, elles ne roulent pas toute seule, ce sont leurs propriétaires qui roulent deux fois plus avec la voiture estampillée "boulot". Donc plus de pollution, donc plus de congestion du trafic. Pour le Standaard, c’est le coût social des voitures de salaire.

Il est lourd ce coût, environ 905 millions d’euros, dit le quotidien, chiffre de 2016, estimé par le Bureau fédéral du plan.