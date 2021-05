Revue de presse : le télétravail, une conséquence de la pandémie qui devrait se pérenniser

Video call from home during lockdown © Alistair Berg

Ça pique, dans la presse, on parle vaccination et on commence par les Diables.

Les diables vaccinés pour l'Euro

© Tous droits réservés Les Diables rouges seront donc vaccinés avant l’Euro, annonce la Dernière Heure. Le quotidien précise tout de même, la décision officielle de vacciner les joueurs de l’équipe nationale doit être actée demain, mais écrit le quotidien le point semble fort bien engagé, ça tombe bien, Roberto Martinez a officialisé sa sélection, hier : Chadli c’est oui, Fellaini, c’est non, résume la DH et Witsel, qui est repris dans la sélection, le dit à la presse "c’est sans doute mon dernier euro".

Fraude, frustration, vaccination

© Tous droits réservés La presse fait aussi rimer fraude et frustration. La fraude est à la Une du Laatste Nieuws. Plusieurs milliers de néerlandophones ont contourné les règles pour obtenir plus rapidement leur vaccin. Plusieurs milliers de Wallons, aussi d’ailleurs, explique Sudpresse. Ils ont profité en réalité d’une faille dans le système d’enregistrement. A Bruxelles, pour s’inscrire à la vaccination, il faut uniquement le numéro national et le code postal. Les impatients, Wallons et Flamands, ont tout simplement menti sur ce code postal. Désormais, les centres de vaccination scanneront les cartes d’identité pour éviter les fraudes.

Le vaccin plus cher dans certaines régions

© Tous droits réservés Le coût de la vaccination est beaucoup plus élevé en Wallonie et à Bruxelles qu’en Flandre. Environ 9,60 € en Flandre, plus de 13 € à Bruxelles, voir quasi le double, 22€ en Wallonie. Pourquoi une telle différence, se demande le Standaard ? La principale explication, c’est que le personnel qui réalise les injections est mieux rémunéré côté francophone. Mais surtout, l’inspection flamande des finances, qui a établi ces chiffres, le reconnaît, faire ce genre de comparaison est un peu hasardeux. A cause de la manière dont les régions financent les structures de vaccination. Toute la question, finalement, c’est de se demander qui va payer quoi. Le principe, rappelle le Standaard, c’est que le Fédéral prend en charge 4/5 ème du coût. Les 20% qui restent, incombent aux régions.

Le télétravail pas prêt de nous quitter

© Tous droits réservés Malgré le retour progressif à la normale, le télétravail lui devrait rester. Bon nombre d’entreprises envisagent désormais une vie professionnelle hybride, écrit le Soir. Autre manière de le dire, le télétravail va se prolonger, même après le 9 juin. Date à laquelle les bureaux pourront officiellement rouvrir, l’idée, donc, c’est de panacher la semaine. Entre présentiel et travail à domicile. Rien de très neuf la derrière ? Non, mais le Soir et c’est l’intérêt de ce papier se demande aussi comment ramener au bureau les homeworkers ? Et puis comment gérer le travail entre ceux qui sont sur place et ceux qui sont chez eux. Il y a là quelques jolis défis logistiques.

Surchauffe des prix pour l'immobilier neuf

© Tous droits réservés Un constat encore de la presse : l’immobilier fait un peu de température. C’est l’Echo qui l’annonce en Une, surchauffe de l’immobilier neuf, surchauffe annoncée parce qu’avec les pénuries et les difficultés d’approvisionnement, les sociétés de construction devront bien répercutent les prix des matériaux quelque part. Ce n’est pas le seul effet, le délai d’exécution aussi est un problème, vu les pénuries annoncées. Alors, dans certains cas, les clients annulent les commandes en cours. Et justement, ça bouge dans le secteur des fournisseurs. Recticel, entreprise belge de matériaux d’isolation pourrait bien se retrouver entre les mains d’un concurrent autrichien Greiner. La vente a été dévoilée samedi dans la presse. Ce matin, l’Echo et le Tijd reviennent sur la manière dont l’actionnaire principal Bois Sauvage a agi en secret pour mettre en place cette vente. Depuis, Recticel veut résister dit l’Echo. Il se défend titre le Tijd, contre l’offre publique de l’Autrichien.

