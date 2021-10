Revue de presse : le suivi des contaminations doit-il être allégé à l’école ?

© Tous droits réservés

Covid sauce tracing ou corona façon pass sanitaire, c’est au choix, les deux sont au menu de vos journaux.

Pour le tracing, c’est l’Avenir qui l’affirme, le tracing covid est à l’arrêt dans les écoles du réseau libre. Exemple, en Brabant Wallon, où les services de promotion de la santé, le PSE du libre veut pouvoir se réorienter vers ses missions de base. Et notamment, l’organisation des visites médicales.

La Libre – elle – pose la question, le suivi des contaminations doit-il être allégé à l’école ?

Faut-il changer les règles qui disent quand et comment mettre quelqu’un en quarantaine ou quand fermer une classe.

Et finalement, les protocoles aujourd’hui en vigueur n’ont-ils pas plus d’inconvénients que d’avantages ?

Pour les directions d’école – et pour ces fameux PSE dont on vient de parler, les procédures sont jugées lourdes. Les ministres francophones de la Santé et de l’enseignement plaident (en tout cas) pour une révision de ces procédures.

Ils feront valoir leur point de vue à la conférence interministérielle de cette semaine, écrit la Libre.