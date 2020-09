Revue de presse : Le sprint final de la Vivaldi

C’est en voiture que les deux préformateurs ont été au Palais, acheter un peu de temps supplémentaire.

A la Une de l’Echo, on les voit descendre Paul Magnette, Alexander De Croo. Le budget met Vivaldi, à l’épreuve, titre le quotidien.

Même image et même idée, pour le Laatste Nieuws qui titre :

Dans la nuit à rechercher des milliards.

L’ensemble des propositions sur la table en coûterait 11 milliards, pas 11 nuits et ça, c’est impayable.

Le Laatste Nieuws continue très imagé : il va falloir couper dans les idées. Ce n’est qu’après que la chasse au portefeuille pourra commencer.

Il reste donc quelques derniers accords à conclure avant de jouer la partition titre la Libre, qui l’admet.

Vu le temps que cela a pris, on finirait par accepter sans hésiter le fruit des débats, mais il reste des inquiétudes tout de même.

Il faudra évaluer le degré d’approximation du futur accord. Espérons qu’il soit le plus précis possible et puis, le degré d’urgence des crises que nous traversons a mené le politique à gérer la situation quoiqu’il en coûte. Attention, rappelle la Libre, un jour ou l’autre, il faudra bien que quelqu’un paye.