Revue de presse : le service de renseignement, délaissé depuis trop longtemps

5 ans plus tard, rebelote on retrouve presque les mêmes recommandations dit le Belang Van Limburg. Rien a changé. La faute à qui ? Au politique écrit le quotidien.

La presse francophone qui revient sur les inondations qui frappent le sud du pays.

C'est en Une de la DH, de Sudpresse ou encore de l'Avenir. Chaque fois le même style d'image.

Des rues transformées en rivières, des caves inondées et des citoyens bottes aux pieds, dépités.

L'Avenir se pose une question ce matin : comment éviter ces inondations à répétition ?

Le quotidien avances des solutions d'urgences d'abord, comme installer des fascines, des petits murs de pailles et de branches, utiles en cas de circonstances exceptionnelles, mais ces orages se multiplient, c'est l'autre constat de la presse.

L'Avenir confirme et propose des solutions à long terme et ça commence par la préservation de l'espace vert, laisser les arbres et buissons, préserver les zones naturelles de drainage. Et puis moderniser nos égouts et aménager des noues, des fossés artificiels qui peuvent désengorger nos routes.

Non seulement, cela permettra de lutter contre les inondations mais aussi contre les fortes chaleurs.

Selon le quotidien, préserver l'écosystème et créer ces zones de dégagement permettrait de réduire de 10 degrés la température en ville. En effet et comme l'écrit le Soir, la concrétisation traîne. Le service wallon dédié au ruissellement de l'eau se sent oublié.

Dans le Soir, il indique que seul 15% de ses conseils et recommandations sont suivies. C'est peu, aors le service n'y va pas par 4 chemins :

Un jour il y aura des morts prévient l'un des conseillés.

Heureusement, il y a du positif, le ruissellement des eaux est désormais examiné a chaque demande de permis d'urbanisme et souvent c'est suivi. C'est bien mais pas assez.