Revue de presse : le scénario de la série Squid Game inspire désormais les jeux dans les cours de récré

© Tous droits réservés

En tout cas celui de La Libre rappelle ce chiffre, du sondage Kantar réalisé pour la RTBF : un Belge sur trois estime que nous serions mieux lotis dans les mains d’un dictateur.

Et à propos de dictateurs et de régimes peu fréquentables, La Libre s’étonne de la relation que nos gouvernements continuent d’entretenir avec certains, sans que cela fasse débat. "Alors que nous vivons dans une époque où l’opinion remet tout en question" : la consommation et la mobilité, les choix énergétiques, les rapports homme femme etc.

Et il y a un régime en particulier qui est ici dans le viseur : Singapour.

La Cité-Etat de 6 millions d’habitants a tendance à "rogner sur les libertés individuelles, au nom de l’intérêt collectif". Et c’est d’autant plus vrai avec ces dernières nouvelles peu réjouissantes qui nous viennent de Singapour : le vote d’une loi renforçant le contrôle sur l’Internet et les réseaux sociaux, mais aussi la mise en service de robots patrouilleurs destinés à mieux réprimer les "comportements indésirables". La Libre y voit une dérive autoritaire, comme d’autres sont à l’œuvre dans de grands pays comme la Chine ou la Russie. Mais ici, elle ne cause pas beaucoup d’émoi chez les défenseurs des droits humains.

On évoque aussi la démocratie dans l’édito du Soir, à propos de la réforme de l’Etat.

Mais pas une réforme à l’ancienne, faite de trocs (je te donne la régionalisation des soins de santé contre une baisse des impôts), entre partis, au finish, dans un château : "il faut partir d’une véritable évaluation du passé et d’une analyse des freins et des blocages".

Le Soir salue à ce propos la consultation des administrations, invitées à donner leur avis sur ce qui fonctionne ou pas.

"C’est sur cette base et après avoir consulté les citoyens – ce qui doit se faire de manière crédible et professionnelle – qu’on devrait retoucher la structure existante".