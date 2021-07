Revue de presse : le rythme de la vaccination plus lent dans les grandes villes, surtout chez les jeunes adultes

Dans la presse, les unes partent dans toutes les directions. D’habitude, c’est le signe que l’actualité est un peu plus calme.

N’empêche, prévient déjà le Standaard, limiter au maximum les nouvelles constructions et ne plus les autoriser que dans des endroits très précis, ce genre de discussion ne manquera pas de provoquer quelques débats.

"En tête de l’agenda", écrit ce matin le Standaard qui avance quelques chiffres sur l’occupation du sol, en Région Wallonne entre 10 et 15% environ, c’est moitié moins qu’en Flandre.

Deux juristes liégeoises : Sylvie Marique et Catherine Delcourt. Elles ont été nommées à la tête d’un commissariat spécial, chargé de la reconstruction. Leur objectif : coordonner les mesures urgentes à prendre et celles qu’il faudra envisager sur le long terme.

Après les inondations, la reconstruction et deux femmes font la une de l’Avenir.

Dans la presse, il est à nouveau question de la campagne de vaccination : le rythme ralentit dans les grandes villes et surtout chez les jeunes adultes, explique le Morgen qui cite Bruxelles en guise d’exemple.

Là, moins de la moitié des 18-34 ans ont reçu leur première dose. En Flandre, 80% des jeunes sont déjà vaccinés.

Il faut dire que la capitale compte parmi les communes les plus pauvres du pays. Et qu’on a déjà constaté que c’est là que la vaccination se fait le plus tardivement.

Là où certaines communautés sont plus difficiles à atteindre par les canaux traditionnels d’informations, mais ce n'est pas uniquement un problème bruxellois, explique le quotidien.

D’autres grandes villes, Liège, et Charleroi, Anvers et Gand connaissent des soucis similaires. N’empêche, la Capitale l’annonce ce matin, Bruxelles reporte ses objectifs de vaccination, les 70% de vaccinés sont espérés fin septembre au lieu de mi-juillet.