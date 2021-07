Revue de presse : le retour des discussions communautaires

Durant la crise, Bart De Wever est passé inaperçu au sein de l’opposition fédérale. Puis son parti a été assez discret, le gouvernement fédéral a pris les rennes et le gouvernement flamand où siège la N-VA a été relayé au second plan.

C’est aussi un moyen de se distinguer de son voisin, le Vlaams Belang. C’est l’analyse du Morgen.

En proposant une réforme de l’état Bart De Wever s’éloigne de l’indépendance pure et dure prônée par Tom Van Grieken, ça le rend plus crédible, il reconnaît la constitution mais surtout écrit le journal flamand, Bart De Wever a plus à perdre avec une rupture à la catalane.

Si Wallons et Flamands se séparent, il faudra partager les biens. A commencer par Bruxelles et la dette publique, cela fera plus de mal que de bien.

Et puis De Wever sait qu’il peut trouver un soutien chez les socialistes wallons, ceux la qui s’inquiètent de la santé financière de la Région wallonne et de la Fédération Wallonie Bruxelles.

Cette réforme pourrait les séduire, mais il faudra en convaincre d’autres crie la Gazet Van Antewerpen. Car si la campagne électorale se transforme en guerre de communautés, former un gouvernement après 2024 sera difficile.