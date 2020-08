Revue de presse : Le retour de la Vivaldi, la coalition pour contourner la N-VA

A la Une, ce matin, la proposition du Commissaire royale pour former un gouvernement sans la N-VA.

Le retour de Vivaldi, c’est le nom de cette formation libéraux, socialistes, vert et CD&V, pour le dire plus vite, et comme l’écrit l’Echo :

Un gouvernement sans la N-VA.

Il faut dire, précise l’Echo, que depuis un moment, les relations sont glaciales entre libéraux et nationalistes flamands.

Hier, c’est sur Twitter que Bart De Wever, pour la N-VA et Georges Louis Bouchez, pour le MR, se sont encore écharpés.

En attendant, ce vendredi, aujourd’hui donc, Egbert Lachaert le commissaire royal, doit se rendre chez le Roi. Avec cette proposition sous le bras.

Mais, pas très optimiste, le Soir met en garde. Ne nous emballons pas.

Les discussions, en coulisse sont loin d’être terminées. Il faudra encore un peu de temps pour mettre tout ça en musique.

Et si Vivaldi doit un jour se faire entendre, ce ne sera jamais qu’une coalition par défaut.

Car oui, ça fait maintenant très longtemps qu’on a voté et ce n’est pas comme si les partenaires politiques s’étaient tombés dans les bras dès le lendemain du vote.

Le vrai but de cette Vivaldi serait surtout de contourner la N-VA.

Tous contre un, ça peut être défendable cette motivation, mais ça comporte un gros défaut : à 7 ou 8 aux commandes.

C’est un peu tout le monde dedans, à l’exception de la N-VA, du Belang et du PTB.

De quoi promettre, aux parlements, une opposition disons musclée.