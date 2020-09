Revue de presse : Le refinancement de l’enseignement supérieur se fait attendre

A la Une, c’est la rentrée, une fois de plus, mais cette fois la rentrée pour les étudiants du supérieur.

Logiquement, ce matin, il devrait y avoir un peu moins de larmes que pour la rentrée des maternelles !

Les inscriptions dans le supérieur sont parties en flèche, constate la Libre. Ils sont donc toujours plus nombreux et c’est ici comme dans bon nombre de secteurs. Il manque des sous et le refinancement se fait attendre.

Particularité de l’enseignement supérieur, il fonctionne sur enveloppe fermée.

Une somme déterminée que les acteurs de l’enseignement doivent se partager en fonction du nombre d’étudiants. Et plus il y a étudiants, plus la part allouée à chacun diminue.

Changement aussi, cette année, il faudra réussir sa première année en 2 ans.

Bien sûr, pour ceux qui réussissent en un an, c’est évidemment encore mieux, mais l’idée, c’est bien d’éviter d’allonger les études, explique le Soir. Pour l’ensemble du baccalauréat, la durée est fixée à 5 ou 6 ans.