Revue de presse : le rapport du GIEC enflamme les Unes

Le rapport du GIEC est sorti, la presse le relaye et l’appuie : il y a urgence.

Les canicules, il y en aura 8 fois plus et ça, c’est le meilleur des scénarios envisagé par le GIEC précise le quotidien.

Le quotidien flamand qui précise que ces inondations seront une fois et demie plus fréquentes à l’avenir.

Soit avec les images des inondations du mois dernier en région liégeoise et en Allemagne, des images que l’on retrouve en une de la Libre, de Libération ou encore du Nieuwsbald.

Soit avec les images d’incendies qui ravagent la Grèce et la Californie, c’est le choix du Soir, du Monde, de la Gazet Van Antwerpen, de l’Avenir aussi.

Code rouge pour l’humanité, crient en chœur l’Echo, le Belang Van Limburg, le Soir et la Gazet Van Antwerpen.

L’humanité est tout simplement au bord du précipice dit la Libre.

Libé lui préfère le bord du gouffre, mais le message est le même.

Le temps presse, même si, pour l’Avenir, le changement climatique, c’est maintenant car oui, les conséquences sont déjà bien visibles.

La Libre va dans le même sens: fini de parler des effets à venir pour les prochaines décennies. Les bouleversements sont déjà clairement palpables écrit le quotidien.

Et ce temps extrême que l’on commence à bien connaître, ça va devenir la normale.

C’est déjà la normale dit le Tijd et ce n’est pas fini, le réchauffement s’accélère, ça, c’est le Morgen qui l’écrit.

Selon le quotidien flamand, la Belgique ne sera pas épargnée, elle sera victime de conditions plus extrêmes, sécheresses plus rudes, précipitations plus intenses.

Et puis le niveau de la mer va monter poursuit le quotidien.

Les pics que l’on voit tous les 100 ans, nous les verrons tous les 5 ans dit le climatologue Philippe Huybrechts. Il va falloir élever nos digues conclut le professeur de la VUB.