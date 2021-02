Revue de presse : le parti républicain embarrassé par l’héritage Trump

Un grand retour, dans la presse, à la Une, on retrouve Donald Trump.

Cela faisait un moment qu’il se faisait discret.

Écrit le Soir, n’empêche. Le voilà de retour en Une de la presse à l’occasion du procès qui va débuter aux Etats Unis. Trump est à nouveau devant ses juges, procès en destitution, second procès en destitution, dit le Soir. Ce qui explique ce titre de La Libre, Trump se retrouve devant ses juges pour un procès inédit. Un procès qui va fragiliser son parti. Le parti républicain plutôt embarrassé par l’héritage de Trump.

Titre assassin de Libération :

A peine parti, déjà jugé

Différence par rapport au précédent procès en destitution ? L’homme n’est plus à la maison blanche et le procès qui se tiendra au Sénat est à la fois l’arène et la scène du crime.

Les démocrates parviendront-ils à convaincre leurs collègues républicains ? Ce n’est pas gagné note libération qui souligne encore que ce procès risque fort d’être expéditif. Les uns, républicains, ne veulent pas s’attarder sur l’épisode. Les autres démocrates ne veulent pas perdre trop de temps pour un procès essentiellement symbolique et qui retarde la mise en œuvre du programme du nouveau président.