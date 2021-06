Revue de presse : le mystère Jürgen Conings continue

Une du journal De Standaard. © Gopress

Le dénouement tragique de cette affaire ne doit pas occulter le reste, dit De Standaard.

Pour ce qui est des procédures, rappelons-nous qu’un militaire classé suspect de terrorisme a pu accéder à des armes.

Pour ce qui est des faits, rappelons-nous que l’homme a volé des armes de guerre et menacé de les employer.

Déjà des théories complotistes sont apparues. Pour la plus farfelue, Jürgen Conings aurait été abattu parce qu’il savait de "prétendue vérité " sur le Covid… C’est inquiétant, reconnaît De Standaard.

Qu’une part importante de la société se sente à ce point rejetée par le système qu’elle en vienne à ignorer ou à minimiser la réalité.

En Flandre, constate l’Avenir, cinquante mille personnes ont marqué leur soutien au militaire que l’on croyait en cavale. Ceux-là voulaient peut-être y voir une sorte de héros luttant seul contre tous, prêt à mourir pour une cause plus grande que lui.

Aujourd’hui, Jürgen Conings n’est plus recherché. Mais ses soutiens, eux, sont toujours bien en vie. " Comment vont-ils réagir ? ", se demande l’Avenir ? Continueront-ils à incendier les virologues sur les réseaux sociaux ?

C’est inquiétant qu’au cocktail déjà connu, malaise culturel, incertitude économique et problème personnel, la pandémie soit venue rajouter un ingrédient toxique.

Il aurait été bien plus bénéfique, pour tous et pour la société, que l’homme soit amené à rendre des comptes devant un tribunal. Ce n’est plus possible.

Aurait-il pu pour autant nous aider à répondre aux questions que formule Le Soir ? Qu’est-ce qui nourrit la haine ? Qu’est-ce qui provoque ce rejet de la démocratie ? Cette conviction que la politique, les politiques, ne répondent plus aux attentes ?

A cet égard, ajoute Le Soir, Jürgen Conings doit apparaître comme un avertissement.