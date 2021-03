Revue de presse : "Le meurtre brutal de Beveren vient nous rappeler que la société a d'autres défis majeurs à relever "

© Tous droits réservés

Tous les journaux néerlandophones titrent en une sur ce drame. Mais curieusement pas côté francophone, à peine un encart sur l'homophobie dans coin de la une du Soir. Comme si ça devait moins nous préoccuper, dès lors que ça se passe de l'autre côté de la frontière linguistique.

La presse qui apporte des infos : les trois jeunes auteurs présumés se sont rendus à la police. Ils ont 16 ou 17 ans. Dans Het Laatste Nieuws, on lit qu'ils étaient déjà connus de la justice, pour des faits de vandalisme et de vols avec violence. Et ils auraient déjà tendu des pièges à au moins deux autres homosexuels. Comme pour l'homme de 42 ans retrouvé mort, ils leur avaient fixé rendez-vous via l'application de rencontre Grindr, avant de les agresser, pour les voler. Espérant sans doute que les victimes n'oseraient pas porter plainte.