Revue de presse : le masque obligatoire à Bruxelles, pure mesure de communication ?

Alors ce masque, il faudra le porter jusqu’à quand ?

Réponse du Soir et de la DH : "on ne sait pas".

Le masque sera obligatoire jusqu’à ce que les autorités bruxelloises décident de faire marche arrière, mais aucune date n’est avancée….

Et même si l’on repasse sous le seuil des 50 cas par jour pour 100.000 personnes, le masque pourrait rester obligatoire afin d’éviter l’effet yoyo.

C’est-à-dire, on impose, on supprime, on impose, on supprime etc.