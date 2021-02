Revue de presse : le manque de doses commence à se faire sentir

© Tous droits réservés

Un calendrier qui change presque tous les jours au gré des annonces faites par les différentes sociétés pharmaceutiques qui produisent des vaccins.

Et ces annonces vont dans tous les sens, un jour on évoque des retards, le lendemain des livraisons supplémentaires. Bref comme l’écrit le Soir, il y a de quoi perdre son latin.

La Libre fait donc le point sur les livraisons. Pfizer doit fournir 97.000 doses, pas assez pour couvrir les 139.000 vaccinations prévues.

Moderna de son côté va livrer moins que prévu.

Du coup, le manque de dose commence à se faire sentir.

En région bruxelloise, on ralentit le rythme explique le journal le Soir.

Le personnel soignant de première ligne non hospitalier est censé se faire vacciner. C’est le cas, mais seulement pour 700 personnes écrit le quotidien des généralistes infirmières à domicile et dentistes de plus de 50 ans.

Les autres devront un peu attendre.