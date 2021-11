Revue de presse : le jogging-pantoufles fait son come-back avec le retour du télétravail

Et c’est toujours non trois plus tard, les autorités pourront licencier le travailleur dès le premier avril.

On le sent, les non-vaccinés sont dans le collimateur.

Dans l’Avenir, on se demande pourquoi la population relâche les gestes barrières.

Parce que le vaccin donne un faux sentiment de sécurité, parce que les règles changent tout le temps, parce qu’on ne comprend plus la limite entre ce qui est safe et ce qui ne l’est pas.

Et aussi parce que ne toucher personne est de plus en plus difficile et plus seulement pour les célibataires. C’est un danger pour la santé mentale, alors pourquoi ne pas se focaliser sur des gestes barrières moins coûteux ? Propose l’Avenir comme se laver les mains et ouvrir les fenêtres.

La Belgique n’est d’ailleurs pas la seule à faire face à une nouvelle vague.

Non, toute l’Europe centrale, de l’Est et du Nord est dans la même galère. Mais pourquoi ? Se demande le Figaro, la météo il fait de plus en plus froid, on se rassemble à l’intérieur, on se serre les uns aux autres, vin chaud à la main et le covid adore ça.

Bon, il n’y a pas que la météo bien sûr, la couverture vaccinale est un facteur majeur et les mesures sanitaires en place également. Chaque pays traite l’épidémie différemment, les trois solutions avancées par les experts dans le Figaro : le vaccin, le masque, les gestes barrières.

Mais ça, on le sait, on en déjà fait les frais en espérant ne pas devoir copier-coller cette chronique pour novembre 2022.