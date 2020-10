Revue de presse : "Le grand retour à la maison se rapproche"

A la Une, aussi, il est question d’enseignement et de reconfinement.

L’objectif, avoué et assumé, titre l’Avenir :

Rester en classe jusqu’à la Toussaint.

Le but est clair, dit le quotidien, il faut assurer un maximum de présentiel pendant encore 8 jours.

Et puis ? Et puis, c’est le Soir qui l’évoque, pour l’enseignement officiel, les parents demandent plus de cours à distance.

Cette volonté-là, elle va à l’inverse de ce que plaident les pédiatres.

Pour la Fédération des parents de l’enseignement officiel :

"4 élèves sur 10 vivent un vrai malaise à l’école sous Covid".

La Fédération propose alors une alternance, distanciel-présentiel, avec des demi-groupes classe. Pour la Fapeo, ce serait un moyen d’atteindre l’équilibre entre le droit à l’éducation et le respect des règles sanitaires, n’en oubliant pas, l’intérêt pédagogique et le bien-être des élèves.