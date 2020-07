Revue de presse : " Le gouvernement n’ose pas gouverner"

Les quotidiens commentent en long et en large les décisions ou plutôt l’absence de décisions du comité de concertation, qui s’est tenu hier, autour de la première ministre Sophie Wilmès et critiquent aussi l’inaction du monde politique.

On nous dit que le respect des mesures existantes fera l’objet de contrôle plus strict, mais on ne dit pas comment. On précise que les infections se produisent principalement autour de "certains événements et/ou cercles sociaux", mais personne n’ose les nommer.

Ce sont tous les journaux flamands ou presque qui commentent cette actu. De Morgen aussi, qui est un peu moins critique.

Demander à la population de respecter les règles, rappeler qu’elles existent, mettre les points sur les i, tout ça a du sens.

Surtout en ce qui concerne le nombre de contacts autorisés.

Qui peut dire, la main sur le cœur, qu’il ne voit pas plus de 15 personnes par semaine ?

Mais la population a également besoin de règles claires et logiques. Les psychologues l’expliquent depuis le début de cette crise. Et ici il n’y pas de logique. Dans certaines rues commerçantes on circule dans un sens d’un côté, dans l’autre sur le trottoir d’en face, mais par exemple sur la digue de Blankenberge, aucun sens obligatoire. Pareil pour les masques. S’ils avaient été obligatoires dès le début dans tous les lieux publics, tout cela aurait été plus clair pour tout le monde. Et ces règles sont alors aussi mieux respectées.