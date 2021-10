Revue de presse : le fossé entre les besoins pour le climat et les actions politique, toujours aussi profond

C’est l’interview donnée par Frank Vandenbrouck à VTM qui est à la base de ces articles. Notamment, cette Une du Laatste Nieuw s : "la 4e vague est là et c’est une vague majeure" dit-il.

En Une, aussi, et ça n’est pas beaucoup plus souriant, le réchauffement climatique nuit à la santé. C’est la Libre qui fait sa Une de cette alerte lancée par le Lancet.

Les dérèglements du climat sont un enjeu majeur – on commence à le retenir, mais la nouveauté, ici, c’est de souligner les risques et les dangers pour la santé.

Avec des températures moyennes en progression, avec des précipitations accrues, la transmission des maladies infectieuses est favorisée.

Le Standaard lui prend toute la question par un autre bout et il prévient pour limiter les changements du climat, il reste encore et toujours un écart énorme entre ce qu’il faut faire et ce que les Etats ont promis de faire.

L’Union Européenne s’est engagée à devenir neutre en carbone d’ici 2050.

La Chine, d’ici 2060, mais même si à l’air d’être dans longtemps, c’est maintenant explique le Standaard, qu’il faudrait agir.

D’ici là, et bien, s’il vous faut remplacer votre voiture, l’Avenir estime que le choix sera vite fait.

Dans 4 ans, VW arrêtera de développer ses moteurs thermiques.

En 2030, Volvo Gand ne produira plus que des électriques.

Alors, électrique ou pas, d’ici là, le choix sera vite fait.