Revue de presse : le fédéral sera-t-il à la hauteur des promesses faites après les inondations ?

C’est la Une du Soir, le secrétaire d’Etat à la relance, Thomas Dermine, va déposer ce matin cette demande sur la table du gouvernement fédéral.

Cette demande permettra de financer en partie la reconstruction des infrastructures détruites ou endommagées par les inondations. On parle, ici, des voies de communication détruites par les eaux, des réseaux d’énergie dévastés, des écoles etc, etc.

La même demande est répercutée en Une du Standaard qui le précise bien : l’argent fédéral ne servirait pas à restaurer des habitations ou à payer des aides, mais bien précisément à réparer ou remplacer des infrastructures cruciales, des éléments, en somme, d’importance nationale, déclare Thomas Dermine.

L’idée, pour payer ces infrastructures, est de diviser leur prix en deux. Pour chaque euro dépensé par les régions, le fédéral mettrait également un euro.

On parle des " régions", mais puisqu’il s’agit des inondations de l’été, c’est évidemment surtout la Région Wallonne qui est concernée.

Reste à voir conclut le Soir ce qu’en diront les partis du gouvernement fédéral.

Dans un second article, consacré plus largement aux dépenses fédérales, le Standaard note qu’il serait difficilement imaginable que le fédéral ne fasse rien.

Au cours de l’été, de grandes déclarations de solidarité ont été lancées, le gouvernement ne peut donc que proposer un montant sérieux. L’essentiel sera d’en connaître la hauteur.