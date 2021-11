Revue de presse : le fédéral patauge entre la pandémie et les prix de l’énergie

© Tous droits réservés

Et on peut les comprendre, prenez les deux principales préoccupations du moment, la progression de la pandémie et le prix de l’énergie.

Voilà typiquement deux dossiers dans lequel un gouvernement ne peut pas faire grand-chose, constate le Morgen. Ou plus exactement, deux dossiers dans lesquels le fédéral belge est incapable de rassurer.

C’est qu’il s’effrite, le ciment qui a permis à Alexander De Croo de maintenir jusqu’ici son équipe.

C’est vrai, le fédéral belge est loin d’être le seul à trébucher sur le virus.

Mais le Laatste Nieuws en édito aligne nos erreurs les plus belges et il y a de quoi rougir.

Les masques achetés en extrême orient et en extrême urgence. Pas plus efficace qu’un filtre à café.

Les masques en tissu, ensuite, acheté via le Luxembourg. Potentiellement nocifs.

Les chiffres d’admission à l’hôpital déguisés, maquillés par certains pour optimiser les rentrées financières.

Jusqu’au service de tracing – dont des agents sont accusés depuis hier d’avoir eu aussi provoqué leur lot d’embrouilles.

La manière dont cette Belgique se laisse avoir, devient inquiétante, écrit le quotidien.

Parce que – oui, on connaît l’excuse. Il manque de personnel pour vérifier chaque élément dans ses moindres détails. Mais alors, répond le Laatste Nieuws, pourquoi réaliser des économies dans une force aussi essentielle que la lutte contre la corruption ?

On peut promettre et ne jurer que par la bonne gouvernance,

Si un état ne se dote pas des moyens de lutter contre la fraude, la promesse restera lettre morte.

Les chiens de garde doivent avoir des dents.

Sans quoi, tout l’argent que le contribuable belge confie à l’état, il nous faudra constater qu’il ne le mérite pas.