Revue de presse : le fédéral doit-il activer le cliquet inversé pour calmer les effets de la flambée des prix des carburants ?

© Tous droits réservés

En flèche et en Une de l’Avenir, pour constater que le mazout, ça flambe encore, on le savait que ça flambe, mais l’Avenir parle évidemment ici du prix du mazout.

La presse a déjà épuisé pas mal de sujets du genre.

Il y a eu pourquoi ça grimpe – reprise et raffinage.

Il y a eu " où trouver la pompe la moins chère du quartier" – 3e à gauche, et au rond-point, prenez la 2e sortie.

Les articles en forme de conseil. Levez le pied, coupez la clim et bien, c’est au tour de touring de s’exprimer.

Il est temps, dit l’association d’automobiliste, il est temps d’actionner le cliquet inversé.

C’est aussi un habitué de la presse, le cliquet inversé. Ce fameux système qui permet de réduire les accises quand les prix dépassent un certain seuil. Les prix ont dépassé le seuil. Mais le fédéral lui n’actionne pas le cliquet inversé.

Forcément, dit l’édito de l’Avenir, des accises qui augmentent, ce sont des sous qui rentrent dans les caisses de l’Etat. Alors non, ça n’est pas vrai, répond le ministre des finances.

Enfin, oui, c’est vrai que le gouvernement n’a pas pour projet d’agir sur le cliquet, mais ça n’est pas vrai que l’argent coule plus vite dans les caisses de l’Etat grâce aux accises.

Le ministre en vrai, dit que les prix plus élevés du carburant ne génère pas de revenus supplémentaires de trésorerie.

D’autres revenus diminuent et certaines dépenses augmentent. Du reste, et ça, c’est l’Avenir qui reprend. Cher ou pas cher, il faudra bien un jour ou l’autre passer par la transition énergétique. Et cela aussi aura des répercussions sur le portefeuille. Et c’est vrai, le quotidien l’admet, diminuer les accises, ne ferait que retarder le problème.

Urgence de trouver une solution, constate alors le quotidien, mais laquelle c’est justement là qui a débat !