Revue de presse : Le drame de Moria, une catastrophe prévisible

A la Une, ce coup d’arrêt dans la course aux vaccins, mais aussi dans la formation d’un gouvernement et la catastrophe de Moria, un drame tristement prévisible.

Le vaccin attendu par les Belges est à l’arrêt. C’est l’Avenir qui l’annonce en titre pour expliquer :

AstraZeneca a mis en pause ses essais cliniques.

Pas de chance, c’est justement le vaccin pour lequel la Belgique a déjà mis une option.

Et maintenant, se demande le Soir. Que faire ? Selon les spécialistes, il faut surtout éviter de s’inquiéter et éviter aussi de cacher quoi que ce soit.

La clef, explique le Soir, c’est de rassurer la population

Est-ce que ça vous vaccinera contre le Covid ? Non pas du tout, mais la transparence, ici, vise à éviter ce qu’on appelle "l’hésitation vaccinale."

Certains expliquent le Soir, craignent les vaccins. D’autres doutent de leur efficacité. Quelques-uns enfin sont définitivement anti-vaccin.

C’est là que la transparence doit jouer pour exposer le plus clairement possible à chacun où en est la recherche et quelle est l’efficacité, à ce stade des vaccins, toujours en test.