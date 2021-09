Dans ce même gouvernement flamand, le CD&V Wouter Beke plaide lui pour la prudence. Beaucoup de gens se sentent à l'aise avec le masque et pour le Ministre flamand du Bien-être social ce n'est pas une mauvaise habitude. SudPresse résume cela d'un titre, en Une. La Flandre veut la fin du masque obligatoire et le quotidien souligne : "le premier ministre y est favorable".

D'un côté, la N-VA qui s’appuye sur le taux de vaccination en Flandre - 90% - pour réclamer le droit de ne plus porter le masque. "Ce n'est pas parce que les autres régions sont en échec, que les Flamands doivent rester soumis aux restrictions fédérales", a déclaré Bart De Wever.

Les hopitaux, par exemple, verraient d'un bon oeil que les visiteurs soient obligés de présenter leur pass. A partir du 1er octobre, ce sera le cas à Bruxelles où le pass pourra être demandé tant dans l'Horeca que dans les hopitaux. En Flandre, les organisations qui chapeautent les soins aimeraient pouvoir exiger le pass corona pour pouvoir rendre visite à un patient ou à un résident de centre de soins.

Le pass règlera aussi les fêtes étudiantes, prévient le Soir. D'après les étudiants et les autorités académiques, le Covid Safe ticket est plus pratique pour la guindaille que d'imposer le port du masque ou le respect de la distanciation sociale. Le Nieuwsblad titre "Soudain, tout le monde veut faire la fête". Il faut dire qu'en la matière, on a un peu de retard.

Les autorités locales, villes et communes sont pour l'instant assaillies de demandes d'organiser des foires, des festivals et autres. Au point qu'il faut parfois en refuser certains. A Ostende par exemple, pas moins de 74 évènements sont programmés d'ici la fin du mois et les demandes continuent d'arriver.

Du côté des Pays-Bas l’obligation de se tenir à distance les uns des autres prend fin. La mesure entrera en vigueur la semaine prochaine. Et ce sera alors le pass sanitaire qui sera exigé - dès 13 ans, pour l'horeca comme pour le secteur culturel. La Libre conclut : le CoDeCo de ce vendredi échauffe le monde politique.