Revue de presse : le couvre-feu est-il en train de vivre ses dernières heures ?

C’est le Morgen qui pose la question en Une, c’est déjà lui hier qui livrait tout un édito pour dire combien il estimait que la mesure devait sauter.

Ce matin, il remet le couvert. En insistant surtout sur la manière dont la mesure a été adoptée. Un arrêté ministériel sans débat au parlement. Pour une telle restriction au droit fondamental de circuler librement, c’est assez mince.

Le Laatste Nieuws embraye :

Et si on assouplissait plus à l’extérieur qu’à l’intérieur ? Ce ne serait pas une bonne idée, ça ?

En plein air, le risque de contamination est moins grand, du coup pouvoir se réunir à un peu plus que 4, rien que cela, déjà, ça pourrait faire du bien à nos santés mentales. On entend aussi ici et là parler de réouverture dans l’Horeca.

Pour le printemps ou pour Pâques, une idée qui tourne encore serait d’autoriser à cette date l’ouverture des terrasses.

A ce jour, mercredi, tout cela n’est encore que supposition, la décision attendue vendredi prochain lors du désormais célèbre Comité de Consultation.

Côté Covid, notez que la pression augmente aussi du côté des autorités européennes pour faire cesser l’interdiction de voyage. C’est en une du Soir.

Pour la Commission européenne, la mesure est disproportionnée en cela qu’il n’y a aucune distinction entre les différents types de zone. Et pas vraiment non plus de durée très précisément limitée pour cette mesure qui a été reconduite assez discrètement jusqu’au 1er avril.