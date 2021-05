Revue de presse : le coronapass pour convaincre les sceptiques ?

© Tous droits réservés

C’est le Morgen qui aborde cette question et qui constate aussitôt.

Non, faire miroiter 1001 libertés ne suffit pas et la confiance ne se gagne que très lentement.

Mieux vaut expliquer les avantages que présentent les vaccins. Leurs efficacités.

Mieux vaut même présenter et expliquer oui, les inconvénients qui existent, si l’on veut vraiment convaincre, ça semble paradoxale, ça ou au moins contre-intuitif. Mais le Morgen l’explique très clairement : dans le groupe de ceux qui doutent, chez les sceptiques, donc être le plus transparent, en nommant les points positifs et les négatifs, et bien cela fonctionne bien mieux que de présenter un passeport vaccinal comme une obligation indirecte.

La Libre, elle note que le coronapass divise déjà le monde politique.

Certains jugent le système très lourd à mettre en place. Pour une utilité assez relative. L’Europe mettra elle-même sur les rails un certificat vaccinal. Et puis, argument très pragmatique, aussi, en Belgique, la vaccination s’accélère déjà sans cette version belgo-belge du passeport santé. Du reste, la Belgique ne prévoit pas d’assouplir les règles pour les seuls vaccinés. En tout cas pas, tant que toute la population n’aura pas eu l’occasion de croiser un vaccin.