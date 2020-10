Revue de presse : le confinement ne serait pas, pour l’instant, la stratégie adéquate

© Tous droits réservés

Ne pas changer sans arrêt de stratégie.

Nous devons montrer de la constance.

C’est ce que la Libre Belgique a retenu de l’intervention d’Alexander De Croo au parlement.

Pour le Premier ministre le confinement n’est pas, pour l’instant, l’arme adéquate.

Malgré la pression des scientifiques, malgré aussi la pression de certains politiques, il n’y aura pas en tout cas, pas tout de suite de lock-out, écrit le Morgen.

Lock-out, d’habitude les néerlandophones utilisent lock down, cette fois, c’est lock-out, pas d’explication dans le quotidien quant au changement de vocabulaire " confinement ".

Mais côté francophone, on dit encore et toujours confinement. Mais donc, oui, selon la presse, pas de confinement, mais des mesures plus sévères tout de même…