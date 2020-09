Revue de presse : " Le citoyen a droit à de la décence politique"

La presse est sombre et les titres aussi :

Nos écoles ? Délabrées

C'est la Dernière Heure qui le dit. En évoquant ce plan de rénovation lancé par la Fédération Wallonie Bruxelles. L’ambition est trouver un milliard d'euros pour les rénovations et la remise en état des bâtiments scolaires.

Presque aussi sombre.

Le Soir annonce

Une entreprise sur 5 est en risque de faillite.

La crise est devant nous, prévient Peter Timmermans, administrateur délégué de la FEB. Plus sérieux, encore. Une bonne partie des entreprises qui allait bien avant la crise sanitaire sont aujourd'hui confronté à ce risque de faillite. Bref, admet le Soir, rien là de réjouissant.

Un titre encore, pas plus rassurant celui-là. La Libre annonce un virus plus infectieux qu'il y a 6 mois, mais plus infectieux ne veut pas dire obligatoirement plus mortel.

Dans un long entretien qu'il consacre à la Libre, l'immunologiste Eric Muraille rappelle qu'on soigne désormais bien mieux les patients qu'il y a 6 mois.