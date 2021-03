Revue de presse : "Le chemin vers l’égalité est encore long"

Aujourd’hui, des représentants d’Amnesty International remettront au Premier ministre Alexander De Croo une pétition portant plus de 40 mille signatures, pour demander à la Belgique de mieux lutter contre les violences sexuelles. "Un sondage révélé il y a un an livrait des résultats affolants : en Belgique, une femme sur cinq est victime de viol."

Cette journée du 8 mars, c’est chaque année l’occasion de faire le bilan. Et de constater que les discriminations et les violences faites aux femmes sont toujours là. Parce qu’il existe, en filigrane, un système marqué par la domination des femmes par les hommes qui perdure.

La direction dit craindre des agressions aux abords de l’école, et annonce qu’elle va faire la chasse aux tenues inappropriées afin de protéger ces jeunes filles. Menaces d’exclusion à la clé, pour celles qui refusent d’obtempérer.

© Tous droits réservés

L’Avenir propose une interview croisée de deux femmes : la présidente de la Chambre, Eliane Tillieux PS et celle du Sénat, Stéphanie D’Hose, Open Vld. Deux femmes qui président le Parlement fédéral, c’est inédit. Toutes les deux ont l’intention de faire évoluer l’institution, elles veulent faire du parlement fédéral un des meilleurs élèves d’Europe d’ici 2030. Et pour y parvenir elles lancent plusieurs chantiers, pour aller plus loin sur les questions de genre.

L’un d’eux, serait d’adapter le travail, parce que le système au parlement n’est pas forcément adapté aux femmes.

Par exemple, les parlementaires n’ont pas droit à un congé de maternité, c’est une source d’inégalité.

Et puis, il y a des anecdotes aussi, des expériences personnelles que partagent les deux femmes. Eliane Tillieux raconte ainsi que quand elle était ministre au gouvernement wallon, elle devait parfois recevoir des autorités d’autres pays. "Un jour, une haute personnalité est arrivée à mon cabinet, en me passant presque sur les pieds pour aller saluer mon chef de cabinet et lui dire 'Bonjour Monsieur le ministre'. Je suppose qu’il n’avait pas bien lu son dossier."

Stéphanie D’Hose raconte qu’au début de sa carrière, alors qu’elle s’apprêtait à donner une conférence, les hommes présents à l’événement l’ont prise pour une membre du service traiteur.