Revue de presse : "Le budget fédéral c’est beaucoup de petites réformes, mais pas de grande révolution"

La presse présente et analyse le budget fédéral en long et large.

Le Laatste Nieuws a calculé qu'au club de Bruges, payer la cotisation sociale des joueurs pro en fonction du salaire réel et plus d’un salaire plafonné, ça va représenter tout à coup une solide ardoise.

Et vous, clubs de foot, satisfaits ? Là, on sourit moins.

Illustration originale du Laaste Nieuws qui a choisi deux mesures et est allé directement au contact.

Beaucoup de petites réformes, pas de révolution, dit le quotidien économique. La barre est dans la bonne direction. L’ambition est là, mais on y va à petit pas, juge l’édito, à trop petit pas.

Pour le Soir, on l’aura compris, ce budget soigne la Belgique, mais à dose homéopathique.

Budget dans les délais, effort total de trois milliards. On progresse, juge le quotidien, même si on n’y est pas encore.

Du reste, c’est vrai qu’il y en a beaucoup des décisions et des mesures.

Ce convoi fédéral compte sept wagons. Si De Croo joue la locomotive, il doit s’assurer que tous les wagons sont bien accrochés. Et qu’ils acceptent de se tenir les uns aux autres.

Le Premier ministre, bien droit, grand sourire et main sur le cœur.

Le Tijd parle "d’être dans la bonne direction".

Le Standaard constate que même si ce budget est arrivé sans véritable panache, et bien, au moins, il est arrivé, ce qui prouve qu’un premier énorme obstacle a été franchi.

Le Morgen est – disons – moins séduit. Ainsi, demain, il ne faudra plus de certificat médical pour une absence d’un jour. Enfin, cela reste obligatoire dans les petites entreprises ; mais qu’elle est belge cette façon de décider. C’est une petite mesure utile, de quoi rendre la vie un peu plus facile.

Mais de là à parler de grande révolution, d’avancée définitive ou de mesure radicale. Non, nous en sommes arrivés à un tel stade que dans ce pays, toutes les réformes sont retardées et que maintenir un statu quo est souvent le meilleur résultat possible.

Et au passage, notez que le Morgen ne pointe pas que les élus.

Une bonne part d’immobilisme incombe aux politiciens, mais les partenaires sociaux jouent aussi un rôle important dans ce processus. Prenez les décisions sur la flexibilité de la semaine de travail ou les mesures qui vise à assouplir les règles du travail de nuit. Tout cela a été discuté mais soumis à une consultation sociale.

Jouer la prospérité de la Belgique sur sa capacité à rester immobile, voilà un pari osé.

Pas sûr, conclut le Morgen, que ce soit un pari gagnant.