Revue de presse : le bilan de santé des entreprises Belges contrasté et chahuté

La presse zoome ce matin sur la santé des entreprises du pays et le cliché est pour le moins contrasté.

De Ypres à Eupen et de Fleurus à Turnhout, une dizaine d'entreprises belge se sont lancées dans la confection de masques.

A la Une du Soir : " L'industrie belge va produire 600 millions de masques par an ".

Sur le front de l’emploi, ensuite. L’Echo calcule :

50.000 emplois ont été perdus à cause de la crise en 2020.

C’est beaucoup, mais c’est moins que ce qui avait été anticipé. Il y a 2 mois, on craignait de voir 180.000 postes supprimés.

Bonne nouvelle ? Oui et non. Les entreprises continuent à avoir un chiffre d’affaires très bas, trop bas, et puis surtout l’Echo, le note une série de licenciements pourrait encore se produire d’ici l’an prochain.