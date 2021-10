Revue de presse : "laisser la vie normale suivre son cours, mais de manière prudente"

© Tous droits réservés

Une discussion sur la table, c’est l’activation de la loi pandémie.

C’est la Une de l’Echo qui l’explique, pour être en règle, pour pouvoir adopter ces mesures sur la durée, il faut activer la loi pandémie.

Cela prend quelques jours et explique l’Echo, si le Fédéral veut que l’urgence épidémique soit en vigueur pour le congé d’automne. Et bien, il ne faut plus trop tarder.

C’est pour cela, d’ailleurs, que quand il parle de déclarer l’état d’urgence, le Laatste Nieuws met de grands guillemets. Parce que – comme on l’a lu – à plusieurs endroits – oui les chiffres montent et il y a donc lieu d’être prudent et vigilant, mais non, la situation n’est pas dramatique.

C’est peut-être le Tijd qui a trouvé la formule la plus correcte : même si elle est un peu maladroite, laissons la vie normale suivre son cours, propose le quotidien, mais de manière prudente. Oui, tout le monde est fatigué de la lutte contre le Covid, mais la bataille n’est pas encore tout à fait terminée.