Revue de presse : la Wallonie a franchi l’ancien graal d’immunité collective, les 70%

Et à la Une, un retour, pas sûr qu’il soit bienvenu, d’ailleurs, le retour du covid !

Pour un peu, on l’avait presque oublié, celui-là, ce vieux Covid-19 qui s’affiche à nouveau en Une de la presse.

Attention, pour une fois, l’idée n’est pas de dire que tout va mal, non, non, si le Covid est en Une du Standaard, c’est pour annoncer que oui, la Wallonie a bel et bien franchi le fameux cap des 70% de vaccinés premières doses.

Vous vous rappelez, écrit le Standaard, 70%, 7 Belges sur 10, c’était, début de la vaccination, le seuil, le graal nécessaire pour atteindre l’immunité collective.

Mais ça c’était avant les variants Beta, Delta et autre, avant les pass et les tickets, à une époque où on n’était même pas au courant qu’on pouvait en administrer 3, des doses.

Mais donc, voilà, graphique à l’appui, le Standaard présente l’état de vaccination région, par région, par région.

Flandre 80, Wallonie 70, Bruxelles, encore et toujours 56, mais au fond, comment faire, tiens, pour faire grimper ce taux bruxellois ?

En France, 12 juillet, Emmanuel Macron – Président de la République – annonce, d’ici la fin du mois, pass corona pour à peu près tout.

En Italie, mi-septembre, Mario Draghi, Premier ministre, annonce plus fort encore, pass sanitaire pour à peu près tout, y compris, pour aller au travail.

A Bruxelles, début septembre, les autorités ont fait plus ou moins la même chose.

Annonce d’un pass, pour – largement dit – la sphère des loisirs, mais, la différence majeure (avec les exemples italien et français) c’est que l’annonce bruxelloise faisait suite à des semaines de querelles. C’est que l’annonce bruxelloise a été suivie de report.

N’est-ce pas cela la vraie différence, se demande le Standaard : voir les autorités flâner longuement avec d’imposer quelque chose ?

N’est-ce pas précisément l’absence d’intervention décisive qui a fertilisé le terreau du doute, celui de la désinformation, des théories du complot aux indisciplinées chroniques ?

L’Italie n’a pas connu de Black Friday, alors que le pass au boulot est entré en vigueur vendredi, 1 demi-million de vaccins supplémentaire ont été administrés.

La France n’a pas subi de nouvelle vague de gilet jaune depuis le 12 juillet, peut-être, écrit le Standaard, est-il temps de créer à Bruxelles un espace sécurisé, contre le corona ?

Et ça se fera peut-être en regardant du coin de l’œil la carte de Belgique, qui une fois de plus repasse au rouge.