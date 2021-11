Revue de presse : la vulnérabilité, le facteur de votre colis rapidement livré

On a fait croire au consommateur que les colis peuvent être livrés presque gratuitement et dans les 24 heures. Mais nous savons depuis longtemps que la gratuité n’existe pas. Il y a toujours quelqu’un qui en paie le prix. Dans ce cas, le livreur de colis, sous la forme de bas salaires, de journées de travail parfois extrêmement longues, d’une forte pression de travail, d’une grande flexibilité et d’une protection quasi inexistante.

De Standaard explique que le modèle d’entreprise est basé sur un système de sous-traitance par lequel un sous-traitant fait appel à un autre. Chaque couche comprime la couche inférieure, et à la fin de la chaîne, il ne reste plus que l’exploitation.

Dans les éditos aujourd’hui, on s’inquiète de la fracture sociale. Fracture entre vaccinés et non-vaccinés, fracture entre la population et les médias, entre les citoyens et le monde politique.

La manifestation de dimanche, et ses 35.000 participants, fait réagir la presse ce matin. Avec dans plusieurs éditos, cette idée qu’il faut écouter cette grogne, ce message. Même si ce message est divers. Dans la foule des manifestants, des profils très variés se sont mélangés, avec des revendications tout aussi diverses. Mais on aurait tort de disqualifier leurs propos d’un revers de main, dit la DH.

"Alors que les tensions se font de plus en plus vives (partout : voyez les Pays-Bas), nous avons grand besoin de réapprendre à nous écouter."

Et la DH tacle à ce sujet le ministre de la santé, Franck Vandenbroucke quand il a dit comprendre "que les vaccinés sont en colère contre les non-vaccinés”. Ou comment tenir l’allumette quand on essaye d’éteindre le brasier.

Het Nieuwsblad lui reprend d’autres propos, ceux de notre Premier ministre Alexander De Croo : "Aujourd’hui, nous avons un seul objectif : combattre le virus. Se battre entre nous, c’est la dernière chose dont nous ayons besoin".

Enfoncer une porte ouverte plus que ça, c’est difficile estime le quotidien. Dans cette phrase, il n’y a même pas de solution proposée pour stopper l’escalade.

Cette colère, De Morgen la perçoit aussi clairement. "Parce que se mettre en colère contre un virus n’a guère de sens, les gens se mettent en colère les uns contre les autres. "