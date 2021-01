Revue de presse : la victoire de la démocratie

Un homme à la Une : Joe Biden, bien entendu. Un homme et une idée, souligné par vos journaux : la démocratie a gagné.

Retour des Etats-Unis dans les accords de Paris, etc.

Retour des Etats-Unis dans les accords de Paris, etc.

Retour des Etats-Unis dans les accords de Paris, etc.

Retour des Etats-Unis dans les accords de Paris, etc.

Retour des Etats-Unis dans les accords de Paris, etc.

Retour des Etats-Unis dans les accords de Paris, etc.

Même extrait de discours pour le Soir. La victoire de la démocratie et un commentaire du quotidien ceci n’est pas un mirage. C’est une stratégie de choc. Joe Biden est déjà passé aux actes.

12 pages et un édito pour noter que les attentes et les besoins des Américains sont là, mais que les conditions aussi sont réunies pour assister à une grande présidence.

Janet Yellen, l’Echo le souligne l’a martelé. Pour contrer la crise qui touche les Etats Unis, il faudra voir grand. Il faudra frapper fort. L’American Rescue Plan a cet objectif et cette envergure : 1900 milliards de dollars devraient être mis sur la table pour tenter de relancer l’économie américaine.

A noter, d’ailleurs, que pour la Libre, c’est sans doute cela le moment historique d’hier. La prestation de serment d’une femme à ce poste. Elle devrait jouer un rôle plus important que la plupart de ses prédécesseurs et ça, ça nourrit l’enthousiasme.

Sa propre femme, Jill Biden. Lady Gaga, un peu, pour le show et puis cette poétesse de 22 ans, Amanda Gorman.

© Tous droits réservés

Ce qui est souligné aussi par la presse, ce matin, c’est qu’avec Biden a la présidence, c’est le retour d’un allié. La Une du Standaard la détaille comme une alliance à plusieurs niveaux.

Premier niveau, le niveau national :

Il faut que les Etats-Unis retrouvent leur unité.

Second niveau, celui-là nous concerne plus directement : en adressant un message d’apaisement au reste du monde, Biden a signifié qu’il entendait rétablir les alliances et pas seulement les rétablir, mais aussi progresser.

En clair, le président américain envisage d’aller plus loin que ce qui s’est fait pendant les années Obama.

Le rêve de Biden, conclut le Tijd, c’est que les Etats Unis redeviennent un exemple éclatant pour le reste du monde.

L’Amérique affectionne ce genre de nouveau départ, note le Figaro. De renaissance en grande pompe, ici, la promesse, les promesses sont nombreuses, mais la première d’entre-elle, celle que retient le quotidien français, c’est cet engagement à remettre le monde à l’endroit.