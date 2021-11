Revue de presse : la ventilation, une solution au potentiel sous-estimé ?

Et à la Une, cette question et si un variant chasse l’autre, qu’est-ce qui se passe ?

Le virologue dit "pourrait, serait, aurait". Signe que cette hypothèse doit d’abord être observée puis vérifié, analysée et confirmée.

En attendant de le déballer, ce variant, on prendra bien garde.

Pourrait nous sauver ? Oui, imaginez propose Yves Van Laethem en Une de la DH : si ce variant est moins méchant que le Delta mais plus envahissant. S’il prend – en quelque sorte la place de l’autre mais qu’il ne provoque qu’un solide rhume, ce variant pourrait agir contre le Delta comme une arme écologique et biologique.

Et dans l’attente, les nouvelles, celles qui sont confirmées et vérifiées, les nouvelles sont là.

La 4e vague occupée à s’abattre est en train de devenir une vague flamande, constate le Morgen qui cite des chiffres : baisse des hospitalisations en Wallonie, contre hausse dans le reste du pays.

Comme si le pic était dépassé, déjà passé à Bruxelles et au Sud et que le Nord continuait d’en souffrir.

La cause ?

A chercher peut-être dans le relâchement des mesures corona en Flandre, dès septembre.

A chercher peut-être aussi dans une immunité héritée des premières.

Une observation, c’est dans l’édito du Morgen.

On nous dit souvent que la balle est dans notre camp. Que chacun peut agir à son niveau. Le quotidien n’est pas d’accord.

Réfléchissons, un instant, propose le Morgen.

Votre enfant ramène le covid de l’école. Il n’y peut rien. Il n’a rien fait de mal. Pas encore au courant de sa contamination, vous allez au restaurant. Jusqu'à 23 heures Pas au-delà. Vous n’avez rien fait de mal. Mais vous contaminez la salle entière.

Et le lendemain, celui qui était à la table d’à côté, va rendre visite à un proche en maison de repos. Et ainsi de suite, lui-même va jouer au domino avec d’autres résidents.

Paf, filé en quelques lignes, la chaîne d’une transmission de l’école jusqu’à des personnes âgées à risque.

Et chacun de ces lieux pourrait être remplacé par les transports en commun, une entreprise du Texas ou une université de Madrid.

La balle est dans le camp de chacun ? Oui et non, répond le Morgen. Ici, personne n’a mal agi. Tout le monde a respecté les règles, les distances, le masque et les heures de fermetures.

Le problème ? Soit on accuse le gouvernement, les experts de ne pas prendre les bonnes mesures. Soit chaque endroit où nous sommes autorisés à rester doit dès maintenant nous offrir de l’air pur. Car tous, nous respirons. Et que ça, c’est impossible à arrêter.

La balle est dans le camp de la ventilation.