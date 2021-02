Revue de presse : la vaccination, plutôt au pas qu’au galop

Et à la Une, annoncé par la presse, un nouveau coup de frein dans la campagne de vaccination.

La vaccination, freinée, encore

© Tous droits réservés Retarder, une fois de plus ! C’est le titre du Nieuwsblad ce matin qui explique : d’abord il y a un souci dans la livraison des vaccins. Astra Zeneca ne livrera que la moitié des vaccins promis, titre le Laatste Nieuws en une. Mauvaise nouvelle qui ne concerne pas que la Belgique. C’est au niveau Européen que l’entreprise fait défaut. Elle n’est en mesure de livrer que la moitié des doses promises à l’Europe. L’Annonce est contrebalancée par une autre info. Un autre producteur de vaccin, Johnson & Johnson pourrait lui compenser les pertes, en tout cas, d’après le quotidien, ce serait le cas pour la Belgique. Le gouvernement s’attend à la prochaine livraison de leur vaccin mais, en avance cette fois. Autre raison pour expliquer le coup de frein de la campagne vaccinale, le fatras des convocations. Le Nieuwsblad l’évoque pour la Flandre. Le Morgen pour les centres de vaccination d’Overijse, de Furnes et de Courtrai et La Libre le fait, elle, pour Bruxelles et la Wallonie. En résumé, certains citoyens ont reçu une invitation à se faire vacciner, alors que ce n’était pas leur tour. D’autres, qui devraient être invités, n’ont pas reçu le document et enfin, une troisième catégorie a bien reçu l’invitation mais ne s’est pas présenté. La Libre titre : maintenir le rythme ne sera pas possible, on est loin, très loin du galop. C’est plutôt un petit trot.

Le vaccin doit-il devenir un bien public ?

© Tous droits réservés Une question alors est abordée ce matin et si le vaccin contre le covid devenait un bien public ? C’est le Soir qui relaye chez nous ce scénario. Rendre public la recette du vaccin permettrait de combler les retards. Si vous voulez, permettrait de passer du trop au galop. Mais est-ce vraiment une option crédible ? Sans les droits de propriété intellectuelle on peut deviner que les entreprises pharmaceutiques seraient moins pressées d’inventer des vaccins. Et à plus court terme, connaître la recette n’est pas synonyme de réussite à coup sûr. D’un autre côté, le Soir laisse se développer les deux argumentaires, souligne aussi que les règles de l’OMC, l’organisation mondiale du Commerce prévoit des exceptions aux brevets notamment face à des situations exceptionnelles. Idem dans les traités européens. Autre argument, une belle part de la recherche est financée par le pouvoir public. Et si peut-être, cela mettra quelques mois à réussir la recette vaccin aussi bien que ceux qui l’ont inventé, l’argument massue arrive en dernier. A ce jour, nous vaccinons très lentement chez nous. Et pratiquement pas du tout dans les pays les plus pauvres…

Consultant : un poste qui vaut de l’or chez Nethys

En Une, aussi, un gros, très gros montant, le Soir se penche sur les dépenses de Nethys en frais de consultance. 127 millions 500 mille euros, sacrée somme qui fait la Une du Soir. Le Soir qui précise ce montant a été dépensé en 3 ans. Le bureau Deloitte a analysé les dépenses du groupe liégeois et il a dénombré plus de 200 consultants, des comptables, des réviseurs, des spécialistes indépendants dont certains ont facturé jusqu’à 1 million d’euros. Parmi ceux-là, et surtout parmi ceux qui ont facturé le plus ont retrouvé quelques grands noms du secteur. Mc Kinsey, Price Water House Cooper. Et quelques indépendants, dont, par exemple, la cohabitante légale de Stéphane Moreau qui par ailleurs avait le pouvoir d’approuver les factures d’autres collaborateurs. Pour le Soir, en édito, cette fois, si l’on veut que le recours aux consultants échappe aux dérives constatées ici, il faudra désormais l’accompagner d’une gestion bien plus serrée.

Le bitcoin, futur complice du blanchiment d’argent ?

© Tous droits réservés Et puis, en Une encore, le Bitcoin décidément, il est très convoité par la presse, ces jours-ci. Le bitcoin mais avec cette fois les lunettes des instances de lutte contre la fraude. Il est le principal défi (actuel) face au blanchiment. Il n’existe aucun contrôle, ni aucun encadrement de ces nouvelles monnaies regrette le juge d’instruction Michel Claise à la Une de l’Echo. Il n’est pas le seul, le patron de l’inspection spéciale des impôts tout comme celui de la cellule de traitement des infos financières souligne eux aussi ce danger. Article à lire, donc dans l’Echo.

