Revue de presse : la vaccination devrait bientôt s'accélérer

Plus

A force de tourner autour du même thème, une fois ça descend, une fois ça remonte. Début de semaine, les mauvaises nouvelles. Aujourd’hui, la presse a plutôt le moral. Le mot qui résume l’actualité, c’est le yoyo !

Des pistes pour accélérer la vaccination

© Tous droits réservés Bonne nouvelle, lance la DH, les chiffres s’améliorent. Ceci n’est pas une 3e vague, à peine une vaguelette. A en croire le décryptage des chiffres opéré par Yves Van Laethem. Et les bonnes nouvelles ne viennent pas seuls. Cette fois, ça y est, dit le Laatste Nieuws, les injections vont aller plus vite. Car dès aujourd’hui, nous saurons comment accélérer, plus que le moral, c’est même de l’optimisme. En vrai, ça fait un petit moment déjà que l’on évoque des pistes pour accélérer la vaccination. Le Laatste Nieuws évoque les deux grandes directions : 1. Espacer les deux doses de vaccins : histoire de laisser le temps aux livraisons de nous amener de nouveaux vaccins. 2. Astra Zeneca peut aussi être administré aux plus de 55 ans. Conséquence de tout cela, la vaccination des plus âgés pourrait commencer plus vite que prévu, ça, c’est le Standaard qui s’en réjouit. Et qui avance même déjà une date. D’ici le 15 mars, les centres de vaccinations, en Flandre, devraient être en mesure de proposer la vaccination aux plus de 65 ans. Tout aligner comme cela, ça fait un paquet de bonnes nouvelles. Ce serait oublier un tout petit peu vite qu’une grande partie du problème en ce moment vient de la campagne de vaccination, pas aussi efficace que prévu.

Smals, l’entreprise au cœur de la vaccination

© Tous droits réservés La Libre, en Une place in extremis son article sur les couacs à répétition des centres de vaccination. In extremis, puisque l’optimisme est contagieux et qu’on en est sûr le nouveau plan de vaccination permettra d’éviter tous les couacs. Le Soir face aux mauvais choix du plan de vaccination se pose en une, cette question. Était-ce bien judicieux de confier l’application qui gère les rendez-vous à une minuscule start-up ? Sans entrer dans tous les détails de l’article. On devine en entendant cette question que la réponse n’est pas tout à fait positive. Non, mais elle est intéressante, quasi tous les produits informatiques de l’Etat sont gérés par un prestataire. Une société, au statut d’ASBL, son nom : Smals. Son directeur, Frank Robben, qui s’impose au cœur de tous les systèmes employés dans cette crise depuis la mise en place de Sciensano, jusqu’au call-center en passant par le tracing et aujourd’hui, donc par la vaccination.

Le premier geste sera pour les jeunes

© Tous droits réservés La presse parle à nouveau d’assouplissement, mais ce n’est encore que du côté néerlandophone. Et que pour ce qui concerne la N-VA et ce n’est qu’un quotidien qui l’écrit. Mais n’empêche, le Nieuwsblad a envie d’y croire, tous les assouplissements sont à nouveau sur la table. Toute la question, en réalité, est de savoir exactement où nous en sommes. Dans une phase d’augmentation des chiffres ou de stabilisation avons nous atteint un plateau, là-dessus, il y a, vous l’imaginez, de grande différence d’interprétation. On retiendra plutôt la conclusion de l’article du Nieuwsblad. S’il devait avoir un premier geste de détente, ce sera en direction de ceux qui en ont le plus besoin, les jeunes. Et ce geste pourrait être bienvenu car un chiffre trône encore ce matin en Une. En Une de SudPresse : près de 75% des Belges n’adhèrent plus aux mesures. Une enquête menée par 3 universités (Louvain, Gand et Bruxelles) démontre le lien entre l’adhésion, la motivation à respecter les mesures et un peu plus tard, le taux de positivité aux vaccins. Assez logique, si personne n’adhère aux règles, le Covid circule plus vite. Si tout le monde se conforme, la contamination ralentit.

La revue de presse de Nicolas Vandenschrick

La Revue de presse - 03/03/2021 La Revue de presse