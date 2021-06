Revue de presse : la vaccination a pris sa vitesse de croisière

Et à la Une, la presse se penche encore une fois sur la vaccination. En 4 semaines, 2 millions et demi de doses seront distribuées.

Le quotidien explique : depuis quelques semaines, la vaccination a pris sa vitesse de croisière. Et cela devrait se poursuivre au moins pour tout le mois de juin. Pour la suite, en juillet, des retards de livraison sont annoncés chez Johnson et Johnson.

© Tous droits réservés

L’Horeca devrait bientôt rouvrir et à lire la presse, certains veulent aller plus loin !

C’est la Une du Soir, le Ministre des indépendants, David Clarinval veut aller plus loin que la réouverture de l’Horeca. Plus loin que la réouverture, ça veut dire, en fait, élargir les heures d’ouverture et le nombre de convive. C’est une proposition, une de plus qui sera soumise au Comité de ce vendredi.

Attention, alerte tout de même le Soir, en édito, maintenant qu’une partie de notre sort va nous être remise entre les mains, à nous de gérer intelligemment nos masques et nos distances. Bref, à nous le bon sens.