Revue de presse : la troisième dose contre la quatrième vague

Une du journal Le Soir. © Gopress

Allergique aux aiguilles, s’abstenir !

Parce qu’en guise d’illustration, il y en a des seringues ce matin.

Le Soir l’annonce : La troisième dose est conseillée pour de plus en plus de vaccinés. Le conseil supérieur de la Santé se penche aujourd’hui sur la nécessité d’un rappel et il communiquera son avis aux ministres de la Santé qui décideront demain.

Depuis septembre, cette dose supplémentaire est déjà proposée chez nos voisins en Allemagne, explique aussi De Standaard.

En Autriche, le rappel vaccinal est devenu nécessaire pour conserver le pass sanitaire.

Le Monde ce matin le note également. En France, la validité du pass sanitaire pourrait aussi être conditionnée à cette dose de rappel. "L’exécutif envisage cette possibilité", lit-on. Et le Monde rappelle, la semaine dernière, le parlement français a adopté la prolongation du pass sanitaire jusqu’à la fin juillet.

Alors la question, maintenant, en Belgique, c’est de savoir si la troisième dose sera recommandée à tous ou si elle sera destinée essentiellement aux plus fragiles. Ou encore, et ça, c’est La Libre qui l’explique, si la dose de rappel sera principalement proposée à celles et ceux dont le vaccin a le plus diminué en efficacité. Des études soulignent la diminution significative de l’efficacité des vaccins AstraZeneca et Johnson & Johnson. Détail à lire notamment dans La Libre.

Quoi qu’il en soit, l’Avenir met déjà en garde : si l’on vous appelle pour vous inscrire à la vaccination, c’est très probablement une arnaque. Arnaque téléphonique de type appel surtaxé. N’y donnez pas suite, conseille la Police. Les convocations viennent la plupart du temps par courrier.

La Dernière Heure, avec un peu d’avance, se penche déjà elle sur la possibilité d’une quatrième dose de vaccin. Cela pourrait venir en aide aux personnes immunodéprimées.