Revue de presse : la stratégie de vaccination en Belgique, "prudentissime"

Et à la Une, ce matin, ce constat : la remise à plat de la campagne de vaccination n’a pas eu lieu.

Les experts arc-boutés sur leurs convictions initiales n’ont admis que des évolutions à la marge. Alors, oui il faut la prudence et il faut de la patience.

Avec note la Dernière Heure, des files de 3 heures pour ceux qui avaient été invités sans rendez-vous. C’est juge le quotidien un nouveau couac. On frôle le ridicule, les autorités bruxelloises ont bien "reconnu un problème d’organisation" et ont promis, cela ne devrait pas se reproduire dans les jours qui viennent.

Les éditos en Flandre sont tout aussi remontés, si vous prenez celui du Nieuwsblad ce n’est pas plus tendre.

"Désolé, chers lecteurs si une fois de plus nous parlons de stratégie de vaccination. Nous sommes bien conscients que vous n’en pouvez plus d’en entendre parler, mais pardon Frank Vandenbrouck avait prédit des mesures dignes d’opérer un vrai changement, on n’y est pas" dit en substance l’édito.

Pourquoi rester chevillé à cette volonté de ne pas allonger le délai entre les deux doses Pfizer ? Par crainte des conséquences juridiques et financières ?

Allons, chaque jour, de plus en plus d’Etats, y compris européen se permettent de reporter la seconde dose. Notre prudence ici n’est pas du goût du quotidien.