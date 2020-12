Revue de presse : la science va-t-elle sauver les coiffeurs ?

© Tous droits réservés

Avec un mot qui claque à la Une du Soir.

Open bar ou en français tiroir-caisse.

A en croire le rapport établi par un consultant externe, Nethys n’aurait été qu’un tiroir-caisse dans lequel une partie de ces dirigeants puisaient allègrement. Voyez le montant en Une du Soir :

38 millions 700 mille euros de "dépense atypique".

Pour le Soir, le système Moreau est ainsi mis à nu.

Exemple, encore, cité par L’Echo. L’ancien management de Nethys utilisait un compte secret pour financer ses opérations suspectes.

En un an, entre 2017 et 2018, des dizaines de millions ont transité via ce compte ING.

Pour tenter d’y voir clair, et mettre un peu d’ordre judiciaire dans tout cela, une douzaine d’instructions pénales ont été ouvertes. Certains disent 20, écrit l’Echo en édito, un peu comme si chaque découverte débouchait sur la création d’un nouveau dossier.

La justice liégeoise a compris qu’elle avait intérêt à saucissonner l’affaire Nethys pour qu’elle reste maîtrisable.

Et l’Echo conclut : bonne chose.