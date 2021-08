Revue de presse : la progression des talibans en Afghanistan, fulgurante et inquiétante

Dans la presse, c’est la progression des talibans en Afghanistan qui revient le plus souvent.

7 capitales provinciales sur 36 sont désormais sous leur giron et le Morgen annonce qu’une 8e est tombée hier.

Selon l’ONU, 183 civils ont été tués en un mois et ce décompte ne concerne que 4 villes précise le Soir.

Là-bas on redoute l’arrivée des insurgés.

Les distances entre les villes sont importantes, plusieurs centaines de kilomètres et pourtant, les talibans les survolent.

Des talibans qui gagnent du terrain et qui ont aussi pris des contacts diplomatiques avec de grandes puissances.

C’est ce que dit le journal le Soir : "les talibans ont discuté avec les Russes, les Chinois et l’Iran".

Et ce, avant même d’entamer cette reconquête du pays. Selon Christian Olsson, professeur de science politique à l’ULB, les talibans cherchent une reconnaissance internationale.

En Russie par exemple, ils sont vus comme des terroristes, mais ils sont aussi considérés comme les potentiels futurs leaders du pays.

Pour Moscou, il est essentiel de maintenir de bonnes relations. Et pour cause, avec le départ américain, il y a un vide à combler et la Russie compte bien s’y engouffrer pour étendre son influence dans la région.

Une influence qui intéresse aussi l’Iran, pays frontalier de l’Afghanistan.

Ce changement de pouvoir, c’est une opportunité. L’occasion d’accroître le pouvoir iranien dans la région et donc de marquer des points contre les Etats-Unis analyse le Soir.

Et puis pour la Chine, cette négociation vise surtout à établir une politique de bon voisinage. Les deux pays partagent une frontière de 76 km.

Si ces négociations-là, ont abouti à des pourparlers. Ce n’est pas le cas des négociations de paix entre talibans et pouvoir afghans, les discussions sont au point mort constate l’Echo.