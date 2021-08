Revue de presse : la précarité à Bruxelles, un élément qui explique les chiffres du taux de vaccination

© Tous droits réservés

On le sait, la vaccination est à la traîne dans la capitale et le quotidien le Soir tente de comprendre pourquoi.

Une situation qui s’explique par la situation socio-économique de la population bruxelloise.

Les chiffres tendent à démontrer que le taux de vaccination et la situation socio-économique sont étroitement liés.

Le revenu par habitant, le taux de chômage sont des paramètres à prendre en compte.

La fragmentation se remarque sur une carte de Bruxelles qui est toujours coupée en deux.

Avec le Sud-est et les communes les plus riches où le taux de vaccination est beaucoup plus élevé que dans le Nord-Ouest où se retrouvent des publics plus précarisés.

Un constat qui se vérifie aussi en Wallonie dans les communes les plus pauvres comme Dison ou Farciennes.