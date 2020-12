Revue de presse : la police va traquer ceux qui ignorent largement les règles

Mais notez-le au passage et c'est la Une de Sudpresse . Les autorités envisagent de renforcer les contrôles aux frontières.

Les robots volants, on va garder ça pour lutter contre la criminalité grave.

Le Conseil des procureurs généraux s'est réuni et il a mis les points sur les I.

Et non, finalement, pas en utilisant des drones. Le Morgen l'explique en Une.

En fin d'année, la police traquera surtout les grosses fêtes clandestines et leurs organisateurs.

C'est le Soir qui l'annonce en titre, pour éviter le confinement dur, les contrôles vont être renforcés et si les mesures actuelles ne sont pas respectées, alors le gouvernement les durcira, prévient le Soir.

Entre la carotte et le bâton, les autorités ont choisi, ce sera le tour de vis !

Covid toujours, la crainte c'est qu'on soit déjà entré dans la 3ème vague.

Oui, et c'est l'autre titre, en Une du Morgen qui pose cette question.

En est-on déjà à la 3ème vague ?

Les chiffres, en tous les cas, chez nos voisins sont très alarmants et le Morgen, en somme ne peut donner que cette réponse : l'hiver promet d'être long.

Le Laatste Nieuws veut y croire. La troisième vague peut encore être évitée, mais alors, chacun doit respecter les règles.

Et oui, insiste le quotidien, même si on en a ras-la-casquette du Corona, il est encore possible d'améliorer certaines choses, le travail à domicile, par exemple ou la diminution des contacts.

A ce sujet, sachez que c'est le mot de l'année au nord du pays, le fameux "knuffelcontact", le contact câlin, chez nous, on dit plus souvent contact rapproché.