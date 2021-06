Revue de presse : la lumière au bout du tunnel

Dans vos journaux, pas d'annonce évidemment, sur l'AIP. L'annonce de l'accord est tombé à 5h ce matin, mais, ca sent les bonnes nouvelles dans la presse.

Les lockdowns et les confinements ont marqué nos vies, longuement changé notre quotidien.

Vous savez, les yeux qui clignotent à cause de la lumière; la vue qui doit se réhabituer à la clarté, enfin de l’air. Enfin de l’info qui n’est pas obnubilée par les 3V, virus, vaccins variant. Voilà, dit l’Avenir, avec les masques qui tombent, voilà un soulagement de plus, un air de liberté retrouvée.

Parce que vos journaux font le point sur les démarches à suivre pour les vacances et les vacances quand ça s’approche, c’est agréable. Parce que l’Avenir annonce plus d’embauche que de licenciement pour l’été.

A Bruxelles et parfois ailleurs, on tombera le masque demain dit Sudpresse.

© Tous droits réservés

Un dossier qui rebondit encore ce matin, c'est la prise de position du PS dans le débat sur le port du voile. Position sans trancher, dit la presse, c'est le titre de la Libre.

Le PS prend position sans trancher. Pour le Morgen, c'est plutôt un demi-tour.

Les socialistes francophones prônent un double critère, résume le Soir. Pour la fonction publique, le voile, c'est non pour les fonctions d'autorités et celle en contact avec le public.

Au moins, note le Soir, après avoir longuement botté en touche, les partis se prononcent et c'est déjà cela.

On peut même, optimisme oblige, se dire que les positions exprimées ont l'avantage de ne pas refermer totalement le débat sur la neutralité. Et c'est tant mieux, si (et seulement si) le débat continue d'être mené jusqu'à son terme, dit le Soir.

Comprenez que le but n'est pas l'esquive. Les partis ont ici une mission à remplir. Clarifier la position de la Belgique une bonne fois pour toute.