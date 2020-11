Revue de presse : "La lumière au bout du tunnel"

Des commerces qui pourraient rouvrir avant la fin de l’année. Mais ce ne sera pas le cas des restaurants et des cafés. C’est l’avis du virologue Marc Van Ranst dans Het Laatste Nieuws. Ces lieux restent des foyers de contamination, dès lors qu’on n’y porte pas de masque. Une mauvaise nouvelle de plus pour l’Horeca.

Les organisations professionnelles demandent plus de souplesse pour les commerces non essentiels.

Ensemble ils représentent 2700 magasins et plus de 100 mille employés.

© Tous droits réservés

Le quotidien flamand qui se montre en revanche très optimiste quant aux avancées sur les différents vaccins.

3 firmes pharmaceutiques disent que leur vaccin est quasi au point.

Enfin de bonnes nouvelles, on commence à voir la lumière au bout du tunnel.

Selon le vaccinologue Pierre Van Damme, à ce rythme-là, chaque Belge pourra se faire vacciner d’ici la fin de l’année 2021.

On se fera vacciner sur base volontaire.

Et du coup, il va falloir convaincre la population.

Parce que, pour qu’il soit efficace, le vaccin doit être administré à 70% de la population. C’est-à-dire 8 millions de personnes.

Il faudra "inoculer la confiance", c’est la formule de L’Echo, qui résume bien la tonalité de la presse ce matin.

Les éditorialistes insistent beaucoup sur "ce grand défi pour les prochaines semaines : convaincre une large majorité de la population de se faire vacciner."

Ce ne sera pas une mince affaire. Les sondages montrent qu’une part importante des Belges sont méfiants, voire carrément hostiles aux vaccins.

Un climat de méfiance qui sera difficile à dissiper dit L’Avenir.

Rappelle le Soir. D’où l’importance de la stratégie à mener. Il faut de la transparence, de l’information, il faut rassurer.

Il faut aussi utiliser tous les moyens de persuasions, dit l’éditorialiste du Nieuwsblad. Et si on n’arrive pas à convaincre et bien il faut s’attendre à ce qu’on passe à des mesures plus strictes. Par exemple on pourrait à l’avenir exiger un certificat de vaccination pour assister à un festival, ou pour partir en vacances à l’étranger. Voir pour aller au resto ou pour rendre visite à Bonne-maman dans sa résidence. Des armes qu’on devrait utiliser, si le bon sens ne suffit pas. Ce serait dommage dit Het Nieuwsblad