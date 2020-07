Revue de presse : La loi sur l’IVG victime des marchandages politiques

Que le cdH, le CD&V et la N-VA utilisent des astuces et abusent des institutions pour torpiller un texte, ça, ce n’est pas normal. Un jeu politique qui ressemble à une comédie médiocre.

Une minorité bloque la majorité. Comme le rappelle la Libre, pour renvoyer le texte devant le conseil d’État et donc reporter le vote, il fallait 50 voix. Il y en a eu 55, et ça, ça ne plaît pas au journal le Soir.

Cette loi sur l’avortement s’est invitée dans les négociations en vue de former un gouvernement fédéral et le CD&V en a fait son cheval de bataille.

Quoi qu’il en soit, les journaux sont d’accord, cette crise autour de l’avortement banalise les enjeux de cette loi !

Pour la Libre, l’avortement passe pour un objet de marchandage. C’est un vulgaire droit d’entrée dans le gouvernement fédéral.

C’est aussi ce que dit le journal le Soir. Si je te laisse l’impôt sur la fortune, tu me bloques la loi sur l’avortement ?

Tout cela laisse un goût amer en bouche dit l’Echo. C’est un danger pour la démocratie ajoute l’Echo.

Ce petit jeu politique fait souffrir encore un peu plus la Belgique estime la Libre. Et cela tombe au pire moment, en pleine sortie de crise. Quand les citoyens attendent des actions concrètes d’un gouvernement qu’ils espèrent voir se former depuis 400 jours. Gouvernement qui semble s’éloigner encore un peu plus.